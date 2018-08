Haut de Mëtteg spillt de Progrès Nidderkuer am drëtten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League géint UFA. D'Partie gëtt um 16 Auer am Neftyanik Stadium a Russland ugepaff. An der éischter Ronn hate sech de Progrès jo géint d'Gabala konnten duerchsetzen. Am zweeten Tour huet du Honvéd Budapest missten dru gleewen.