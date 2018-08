Kuckt d'Partie tëscht Legia an dem F91 vun 21h00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Sport: Am meeschte gelies

Haut den Owend spillt den F91 am drëtten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League géint Legia Warschau. D'Partie gëtt um 21 Auer am Stade du maréchal Józef Piłsudski a Polen ugepaff. An der zweeter Ronn hate sech den F91 jo géint Drita konnten duerchsetzen.