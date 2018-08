En Donneschdeg um 16 Auer gouf den Allersmatch an der 3. Ronn vun der Europa League Qualifikatioun tëscht FK Ufa aus Russland an dem Progrès Nidderkuer ugepaff. Gespillt gouf zu Ufa am Neftyanik Stadion.Ufa koum an der leschter Saison op déi 6. Plaz am russesche Championnat, dat mat 43 Punkten aus 30 Matcher. Fir FK Ufa, déi eréischt 2010 gegrënnt gi sinn, ass et déi éischt Participatioun an enger europäescher Kompetitioun. Ufa ass och eréischt an d'Qualifikatioun eragerutscht, well de russesche Coupe-Gewënner FK Tosno wéinst finanzielle Schwieregkeete keng Lizenz vun der Uefa kritt huet.De Paolo Amodio hat an der Startopstellung en Donneschdeg op de Sebastien Thill verzicht an huet mam Metin Karayer op méi eng defensiv Variant zeréckgegraff. Deemno sollt de Karayer zesumme mam Mario Mutsch fir Uerdnung am defensive Mëttelfeld suergen.Um Enn huet Nidderkuer sech allerdéngs misse mat 1:2 geschloe ginn, dat nodeems si virun allem an der zweeter Hallschent eng ganz gutt Leeschtung gewisen hunn. De Sylvester Igboun konnt Ufa an der 38. Minutt mat 1:0 a Féierung bréngen. Den Ivan Oblyakov huet an der 63. Minutt du fir den 2:0 vun de Russe gesuergt. Den Olivier Thill huet mat sengem Gol an der 80. Minutt dunn awer nach fir den Uschloss gesuergt. Deemno nach eng gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch zu Déifferdeng nächsten Donneschdeg.

Resumé vum Match

D'Russen hu vun Ufank u probéiert, d'Partie ze kontrolléieren. D'Ekipp vum Trainer Sergei Tomarov hat och méi Ballbesëtz an huet virun allem iwwer d'Säite probéiert geféierlech ze ginn. Dëst sollt och fréi an der Partie geschéiene, well do war et den Igboun, deen no enger Flank aus gudder Positioun zum Schoss koum, allerdéngs huet hien de Ball laanscht de Gol geschoss.Nidderkuer huet sech awer net verstoppt a si hu sech an der 5. Minutt ee Beispill un de Russe geholl. De Karapetian ass iwwer déi riets Säit gaangen an huet eng flank op den zweete Potto bruecht, op de Mayron de Almeida, deen et artitesch probéiert huet, ma och säi Schoss war net cadréiert.Ufa huet d'Defense vun Nidderkuer awer weider ënner Drock gesat, esou war et an der 10. Minutt de Bojan Jokic, dee gutt iwwer déi lénks Säit lancéiert gouf. Hien huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht, ma den Ionut Nedelcearu huet de Ball vum 5-Meter iwwert de Gol geschoss.An der 17. Minutt gouf et dunn awer nees eng geféierlech Aktioun vum Lëtzebuerger Vize-Champion. Den Olivier Thill hat hei nämlech de Corner direkt op de Gol bruecht an de Belenov am Gol konnt in extremis iwwer d'Lat drécken.Nëmmen eng Minutt méi spéit eng praktesch dräifach Chance fir d'Russen. Den Zhivoglyadov huet de Vanek iwwer d'Säit geschéckt, deen de Ball flaach op den éischt Potto bruecht huet. De Flauss konnt hei paréieren, den Noschoss konnt de Marvin Martins blocken an den drëtte Schoss konnt op en Neits de Flauss paréieren.Beim uschléissende Corner gouf et dunn awer nees ganz geféierlech. De Corner vum Vanek gouf erausgekäppt, ma do stoung de Salatic, deen aus knapp 10 Meter just laanscht de rietse Potto geschoss huet.An der 27. Minutt haten déi Nidderkuerer dunn awer praktesch déi bescht Chance vum Match. Den Olivier Thill huet de Ball an d'Spëtzt ginn op de Karapetian, dee mam Réck zum Gol de Ball gutt ofgeschiermt huet. Dunn huet hien dem Mayron de Almeida de Ball an de Laf ginn, deen huet de leschten Defenseur getunnelt, ma huet virum Gol de Ball ganz knapp laanscht de Gol geschoss.Eng Minutt méi spéit huet de Karapetian de Belenov no engem Fräistouss vum Thill gepréift, ma de russesche Golkipp hat keng Problemer, de Ball ze halen.No der immens intensiver éischter hallwer Stonn huet sech de Match dunn awer e bësse berouegt. Ma genau an där Phas, an der 38. Minutt, ass dunn awer den 1:0 fir Ufa gefall. Den Oblyakov huet eng Flank op den zweete Potto geschloen, wou de Carp de Ball ugeholl huet an iwwer de Flauss op de Kapp vum Sylvester Igboun gespillt huet, deen nach just de Kapp huet missen dohinner halen.Nom Gol sollt näischt méi geschéien, esou dass Nidderkuer mat engem 0:1-Réckstand an d'Paus gaangen ass.De Progrès ass awer gutt aus der Paus komm, si hunn direkt Drock gemaach an haten an der 47. Minutt eng ganz grouss Chance op den Ausgläich. No engem Aworf vum Marvin Martins huet de Mario Mutsch de Ball iwwer d'Defense op de Karapetian gespillt, deen allerdéngs net genuch Kraaft a säi Schoss erageluecht krut.De Paolo Amodio hat an der Paus senge Jonge wuel déi richteg Consignë mat op de Wee ginn, well d'Ekipp vun Nidderkuer war an der Ufanksphas vun der 2. Hallschent déi dominant Ekipp an och déi méi geféierlech Ekipp. Esou koum et och ëmmer erëm zu geféierlechen Aktiounen, wann den Olivier Thill een héije Ball an d'Mëtt bruecht huet.An der 63. Minutt dunn awer déi kal Dusch fir Nidderkuer. De Sylvester Igboun huet de Yann Matias op der lénkser Säit äiskal stoegelooss, ass Richtung Gol gezunn an huet de Ball zeréckgeluecht op den Ivan Oblyakov, deen de Ball an de Gol schéisse konnt an esou op 2:0 gestallt huet.Nach huet Nidderkuer sech awer net geschloe ginn, si hu weider engagéiert no vir gespillt an et war virun allem ëmmer erëm den Olivier Thill, deen et probéiert huet. Esou och an der 66. Minutt, wou de Lëtzebuerger säi Schoss um Belenov am russesche Gol hänke bliwwen ass.An der 79. Minutt war et dunn esou wäit, den Uschloss fir de Progrès Nidderkuer. Nodeems de Karapetian kuerz virdrun um Belenov nach gescheitert war, gouf et ee Corner, dee gouf erausgekäppt, ma den Olivier Thill huet de Ball nach eemol an d'Mëtt bruecht an do koum kee méi un de Ball, esou dass dësen am laangen Eck vun de Russe gelant ass.Dëse Gol war alles aneschters, ewéi onverdéngt, well d'Ekipp vum Paolo Amodio war an dëser zweeter Hallschent déi besser Ekipp, si ware méi engagéiert a kämpferesch een Tick méi staark.Kuerz nom Ausgläich hat den Jordan Gobron dunn nach bal fir den Ausgläich gesuergt, ma säi Schoss aus der Distanz ass nëmme wéineg Zentimeter iwwer d'Lat gaangen.An der 90. Minutt haten d'Lëtzebuerger dunn nach eng gutt Chance, de Marvin Martins huet ee Ball aus der eegener Hallschent iwwer d'Defense vun de Russen op de Karapetian gespillt, ma dem Nidderkuerer Buteur ass de Ball virum Gol versprongen, esou dass näischt aus dëser Chance gouf. An der 92. Minutt war et dunn nach eemol de Mayron de Almeida, deem säi Schoss esou just net eragaangen ass.Um Enn ass et du beim 1:2 aus der Siicht vun Nidderkuer bliwwen, esou dass si sech awer nach keng ze schlecht Ausgangspositioun fir de Retourmatch nächsten Donneschdeg zu Déifferdeng opgehalen hunn, een 1:0 géing duergoen, fir weiderzekommen.