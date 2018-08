Am Summermagazin op der Tëlee stelle mer eng Disziplin vir, wou zwou Sportaarte matenee verschmëlzen: d‘Bouschéissen an d'Reide mam Päerd.

Reiden an dobäi mam Bou schéissen (09.08.2018) Am Summermagazin op der Tëlee stelle mer eng Disziplin vir, wou zwou Sportaarte matenee verschmëlzen: d‘Bouschéissen an d'Reide mam Päerd.

© Violetta Caldarelli (Télé)

Eng gutt Balance, Vertrauen tëscht Mënsch an Déier an natierlech eng roueg Hand sinn ënnert anerem néideg dëst iwwerhaapt kennen ëmzesetzen. Dës Reitkonscht hat sech scho viru laanger Zäit entwéckelt an dat bei ganz ville Kulturen uechtert d’Welt, vun de Reimer iwwert Hunne bis bei d’Prairie-Indianer!

Haut zu Daags lieft dës Form vum Bouschéissen elo nees nei op, an dat och hei zu Lëtzebuerg wou viru kuerzem en internationaalt Turnéier war, an do koum souguer de 5-fache Rekordweltmeeschter Lajos Kassai op Besuch, an natierlech och d’Kamera vun RTL Télé Lëtzebuerg.

Informatiounen vum Bouréider-Club fand der op Facebook vun Arc Angels Lëtzebuerg.