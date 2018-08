© pressphoto.rtl.lu

Dräi Lëtzebuerger Schwëmmer ware bei der Em zu Glasgow am Asaz. Och wann net alles ideal verlaf ass, bleift sécherlech déi 14. Platz an der Halleffinall vum 200 meter 4Nages vum Raphaël Stacchiotti ervirzehiewen.



Schwamm-EM / Bilan vum Jean-François Schneiders





Den National Trainer Ingolf Bender konnt net esou richteg zefridde si mat de Leeschtunge vun de Lëtzebuerger Schwëmmer bei dëser EM.

Mat den Zäite kann den Trainer net zefridde sinn. Et ass kengem dat gelongen, wat si all als Zil ausgemaach haten, nämlech eng perséinlech Beschtleeschtung ze weisen.

D'Monique Olivier war bei dëser EM um 200 a 400 Meter Crawl um Depart. Déi 20 Joer jonk Schwëmmerin konnt op dëse Strecken am Beräich vun hire Saisonsbeschtzäite schwammen, deemno war den Ingolf Bender dann och zefridden. Grad um leschten Dag, wou d'Schwëmmer all e bëssen ausgepowert waren, konnt d'Monique Olivier iwwer 400 Meter eng gutt 17. Plaz erreechen.



Den Julien Henx konnt zu Glasgow um 50 Meter Papillon bis op 3 Honnertstel u säin eegene Landesrekord eruschwammen an déi 25. Platz realiséieren. Den Ingolf Bender kuckt dann awer schonn no fir, wat Zukunft vum Julien Henx ugeet. Well et ass nach e klenge Wee, bis bei d'Norm fir Olympia an do ass een natierlech elo kee Schratt méi no komm. Et muss also an nächster Zäit eng Steigerung kommen.



De Raphaël Stacchiotti realiséiert wuel eng 14. Platz an der Halleffinall vum 200 Meter Crawl, den Nationaltrainer Ingolf Bender hat sech dann awer méi vum Sportzaldot erwaart. Grad iwwer 200 Meter Crawl, de Paradedisziplin vum Raphaël Stacchiotti, wier méi dra gewiescht.



Un der Virbereedung vu Stacchiotti an Henx op dës EM huet et dem Ingolf Bender no jiddefalls net gehaangen, well se do schaffe konnten, wéi si wollten. Elo muss ee sech mat hire spezifeschen Trainer zesummesetzen an dat Ganzt analyséieren.