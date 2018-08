An der Paus stoung et 1:1. dat nodeem Diddeleng an der 24. Minutt konnt virleeën a Legia 3 Minutte méi spéit konnt ausgläichen. Kuerz virun der Paus kruten d'Polen dann e Spiller vum Terrain gesat, dat no enger Noutbrems um Stumpf, dee soss eleng op de Gol ënnerwee gewiescht wier.



Nom Säitewiessel ass et ähnlech, wéi an der éischter Hallschent an nees konnt Diddeleng a Féierung goen. No engem Foul an der 75. Minutt huet den Arbitter op Eelefmeter entscheet an den Turpel huet fir seng Ekipp vum Punkt getraff.





Keng vu béiden Ekippe wollt sech verstoppen an esou ass direkt vun Ufank un no Vir gespillt ginn. No 5 Minutte konnt de Sinani vun Diddeleng eng gutt Flank net notzen an huet de Ball laanscht de Gol gesat. 4 Minutten dono huet de Joubert no engem Schoss vum Kucharczyk missten agräifen an no 12 Minutte géint den Distanzschoss vum Wieteska paréieren.Beschte Chance fir Legia bis dohinner gouf et awer no 16 Minutten, dat no engem Diddelenger Ballverloscht am Mëttelfeld. D'Polen hu séier no Vir gespillt, ma aus engem liicht spatze Wénkel huet den Kucharczyk de Ball knapp laanscht de Gol geschoss. No engem gudde Ball an d'Déift hat d'Diddeleng dunn an der 21. Minutt nees eng gutt Chance, ma de Stumpf sollt um Golkipp hänke bleiwen.3 Minutte méi spéit maachen déi Diddelenger et du besser. De Stolz setzt sech gutt iwwer rieds duerch a spillt de Ball e no hannen an d'Mëtt. Do geet de Couturier volle Risiko an hëlt de Ball, deen nach ofgefälscht war, Volley. Keng Chance fir de Malarz am Gol, deen nach dru war. 1:0 fir Diddeleng no 24 Minutten.Ma d'Freet sollt net laang undaueren. 3 Minutte méi spéit léist eng katastrophal Réckpass vun Diddeleng de Konter an. De Kucharczyk kroopt sech de Ball an hat och nach d'A fir de Carlitos, deen de Ball ouni Problemer am Gol konnt ënnerbréngen.Ma de Schock souz och bei den Diddelenger net ze déif. Si sinn hirem Spillrhythmus trei bliwwen a konnte sech weider Chancen erausspillen. Esou eng vum Clément an der 32. Minutt, déi awer net ganz op de Gol gaangen ass. Virun der Paus sollt awer kee Gol méi falen, och wa Legia an der 40 Minutt de Joubert nees zu enger gudder Parad gezwongen huet, dat nees no engem Ballverloscht am Mëttelfeld.Och wa kee Gol méi virun der Paus sollt falen, ass d'Situatioun fir Diddeleng an der 44 Minutt e bësse besser ginn. De Stumpf gouf mat enger gudder Pass an d'Déift eleng op de Gol geschéckt, eenzeg Chance fir hien ze stoppen war eng Noutbrems vum Astiz. Dem Arbitter ass näischt anescht iwwreg bliwwen, fir him déi rout Kaart ze weisen.D'Minutten direkt no der Paus hunn de Lëtzebuerger gehéiert, ma konnte si aus hire Chancen awer näischt maachen. Ganz ähnlech ass et dono Legia gaangen, wou Diddeleng direkt zwee Schëss vum Carlitos a kuerzer Zäit konnt blocken.D'Féierung gouf et fir Diddeleng no eppes méi, wéi enger Stonn. No engem Foul um Stolz huet den Arbitter op de Punkt gewisen. Den Turpel, deen eréischt e puer Minutte virdru fir de Stumpf op den Terrain koum, huet sech de Ball prett geluecht an vu sech aus ënne riets verwandelt, de Kipper vu Warschau war an de falschen Eck gaangen.Ma Warschau wollt séier äntweren an huet de Joubert quasi direkt no Ustouss nees gefuerdert. Legia huet trotz engem Mann manner probéiert weider Drock ze maachen a sech Chancen erauszespillen, ma Diddeleng stoung gutt an der Defense an huet op Konter gelauert. Eng esou eng Chance hate si no 75 Minutten, ma den Turpel huet de Ball iwwert de Golkipp, deen eraus koum, ma och iwwert de Gol gelobbt.D'Fans goufen esou lues ongedëlleg an datt hunn och d'Spiller um Terrain gemierkt. Warschau huet dunn net méi just probéiert, sech Chancen erauszespillen ma huet se zum Deel och mat Distanzschëss probéiert, ze forcéieren. De Match gouf och e bësse méi haart, esou dat Spiller vu béide Säite méi dacks um Buedem leie bliwwe sinn.Diddeleng hat an der 86 Minutt dann nach eng Kéier d'Chance, op 3:1 z'erhéijen. Legia huet de Ball am Mëttelfeld verluer an Diddeleng gekontert. De Ball koum op de Pokar, ma deen huet vun 18 Meter knapp laanscht de Gol geschoss.Op 4 Minutten Nospillzäit huet den Arbitter sech festgeluecht an an där Zäit huet Warschau e weidere Gol wollte forcéieren an Diddeleng huet alles probéiert, fir de Ball esou wäit wéi méiglech vum eegene Gol ewechzehalen. An der 93. Minutt war en ofgefälschten Distanzschoss nach eng Kéier geféierlech ginn, ma de Joubert konnt esou just nach virum zweete Stiermer vu Warschau klären. Dat sollt déi läscht eenegermoosse geféierlech Zeen vun dësem Match sinn, deen ënnert engem Päifconcert vun de Warschauer Fans ofgepaff gouf.Alashkert - Cluj 0:2 (Potentiell Géigner vum F91)Rangers - Maribor 3:1 (Potentiell Géigner vum Progrès)Leipzig - Craiova 3:1Haifa - Atalanta Bergamo 1:4Trencin - Feyenoord 4:0Mariupol - Bordeaux 1:3Dinamo Minsk - Zenit 4:0