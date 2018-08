Den F91 Diddeleng informéiert e Freideg de Mëtteg, dass wéinst Sécherheetsmesurë beim Europa-League-Qualifikatiounsmatch géint Legia Warschau d'Keese beim Stadion zou bleiwen.Tickete fir de Match kritt een nëmmen am Virverkaf:- um Büro vum F91 nieft der Diddelenger Gemeng, e Samschdeg, den 11. an en Dënschdeg, den 14. August vun 9.30 bis 11.30 Auer - an e Méindeg an der Paus vum Match F91 Diddeleng géint den FC Déifferdeng 03.Reservatioune kënnen ënnert der E-Mail birtzm@pt.lu gemaach ginn.En Donneschdeg hat den F91 sech jo mat 2:1 zu Warschau géint Legia behaapt.De Retourmatch ass en Donneschdeg, 16. August um 20 Auer am Stade Josy Barthel.