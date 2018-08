A Frankräich an an England rullt de Ball nees.

E Freideg den Owend konnt sech Marseille mat engem 4:0 géint Toulouse behaapten. E Samschdeg ass um 17 Auer d'Partie Nantes géint Monaco, iert um 20 Auer 5 Partien ustinn.Och an England gouf e Freide just eng Partie gespillt. Manchester United klappt Leicester City mat engem 2-1. An och hei stinn e Samschdeg 6 weider Matcher um Programm.