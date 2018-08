Zu Flushing Meadows geet et de 27. August lass. Déi 32 Joer al Spillerin vun der Spora ass dann elo déi Woch virdru beim WTA-Tournoi zu New Haven an den USA am Asaz.Nodeems sech 5 Spillerinnen ofgemellt hunn, brauch d'Minella also zu New York net duerch d'Qualifikatioun. Deemno si mat der Nummer 143 an der Weltranglëscht a mam Gilles Muller zwee Lëtzebuerger bei den US Open am Haapttableau dobäi.Fir de 35 Joer ale Sportler vum Joer ass et jo dee leschte Grand Slam a senger Karriär, déi 2001 mam Titel bei den Junioren op där Plaz sou richteg ugefaangen hat.Apropos Junioren, bei de Meedercher spillt mam Eléonora Molinaro an där Kompetitioun eng weider Lëtzebuergerin bei den US Open.