© Kevin Estebanez

Um Samschdeg den Owend huet sech an der Nationaldivisioun scho Péiteng mat Hueschtert gemooss. No der hefteger 1:6-Néierlag um éischte Spilldag géint Stroossen, wollt Hueschtert géint Péiteng weisen dat an hinne méi stécht. Dëst sollt hinnen awer och um 2. Spilldag net geléngen an Hueschtert verléiert mat 1:2 géint Péiteng.

Resumé vum Match

Am Ufank vum Match war keng Ekipp dominant an se hu sech allen zwee schwéier gedoen. An der 5. Minutt koum Hueschtert dann awer mol eng kéier duerch den Dasevic geféierlech virun de Gol mee säi Schoss krut just d'Lat ze packen an ass iwwert de Gol gaangen. Dono stoungen déi Hueschterter kompakt an hu probéiert op Konter ze spillen.No 18 Minutten huet et dann awer bal am Hueschterter Gol gerabbelt. De Basic stoung eleng virum Golkipper mee de Roulez huet säi Schoss exzellent paréiert.Nëmmen 3 Minutte méi spéit huet den Abreu e Fräistouss an de 5-Meter Raum erabruecht mee den Da Mata krut de Ball net op de Gol gekäppt. Elo war d'Heemekipp dann och besser a méi dominéierend.Dono hat sech de Match awer berouegt an d'Spectateuren kruten an dëser Phase net vill gebueden. Hueschtert huet sech haaptsächlech mat 10 Spiller hannendra gestallt a probéiert sou gutt wéi et geet ze verdeedegen. Mam 0:0 ass et dann och an d'Paus gaangen.Am Ufank vun der zweeter Halschent wollt keng vun den zwou Ekippen d'Spill opbauen an esou war et eng zéi éischt Véierelsstonn. Dann an der 60. Minutt ass Péiteng awer mat 1:0 a Féierung gaangen. E wonnerbart Zouspill huet den Abreu just nach missen an de Gol drécken.An de Minutten dono hunn déi Péitenger direkt weider op den zweete Gol gedréckt an et war ëmmer ërem den Abreu dee fir Gefor gesuergt huet.An der 76. Minutt huet awer Hueschtert den Ausgläich nëmme knapps verpasst. No engem laange Fräistouss op den zweete Potto huet de Peters de Ball nees an d'Mëtt bruecht mee en Hueschterter Stiermer krut de Ball net am Gol ënnerbruecht.An och wa Péiteng weiderhin déi besser Ekipp war, konnt Hueschtert an der 83. Minutt duerch den agewiesselten Dango den Ausgläich schéissen. Den Denis Stumpf huet de Ball präzis op den Dango geflankt an deen huet just nach missen an de Gol käppen.Ab dem 1:1 war dann Hueschtert och déi besser Ekipp an hunn op den 2:1 gedréckt mee an der 93. Minutt huet den Abreu nach den 2:1 fir Péiteng geschoss. Eng Victoire an aller leschter Sekonn!