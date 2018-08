© afp (Archiv)

© afp

An der 2. Däitscher Bundesliga gewënnt demat der Arminia vu Bielefeld mat 2:1 géint Dynamo Dresden. D'Goler hunn den Edmundsson an de Klos schonn an der éischter Halschent geschoss. Domadder huet Bielefeld elo 4 Punkten aus den éischten 2 Matcher geholl.Nodeems Metz no 59 Minutten mat 0:2 am Réckstand war konnten se an den 30 Minutten dono de Match awer nach dréinen a gewannen duerch e Gol vum Boulaya an der 88. Minutt mat 3:2. Déi aner zwee Goler goufe vum Niane an Diallo geschoss. Degouf an der 83. Minutt fir de Rivierez agewiesselt.