Premier League

Am éischte Match vum Dag gewënntméi oder manner souverän mat 2:1 zu Newcastle. Nodeems de Vertonghen Tottenham a Féierung bruecht huet, konnt de Joselu nëmme puer Minutten drop ausgläichen. Mee den Dele Alli huet d'Spurs no enger schéiner Flank vum Aurier an der 18. Minutt nees a Féierung bruecht. Bei dësem Resultat sollt et dann och bleiwen. D'Ekipp vum Maurizio Pochettino hat io op sech opmierksam gemaach well se an dëser Transferperiod weder e Spiller kaf oder verkaf hunn.An ochgewënnt an dat souverän mat 3:0 géint Huddersfield. Nodeems de Kanté d'Londoner mat 1:0 a Féierung bruecht huet, konnt de Jorginho an der 45. Minutt per Eelefmeter op 2:0 erhéijen. No 80 Minutten huet de Pedro op 3:0 gestallt. Den Eden Hazard stoung net an der Startformatioun a gouf an der 76. Minutt agewiesselt.