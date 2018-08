No engem ganz staarke Match gewannen d'U18-Dammen géint favoriséiert Däninen mat 80:68.D'Lëtzebuergerinnen hunn nees mat enger ganz aggressiver Mann géint Mann Defense ugefaangen an hunn d'Spillerinnen aus Dänemark vun Ufank un zur Verzweiwlung bruecht. No enger exzellenter Trefferquot vun der Dreier-Linn mat insgesamt 9 markéierten Dréier, entscheet Lëtzebuerg déi éischt Halschent mat 45:32 fir sech.Och no der Halschent sinn se weider konzentréiert bliwwen an Dänemark huet och elo keng Léisung géint déi gutt Lëtzebuerger Defense fonnt. Sou konnten se dann och hire Virsprong halen a gewannen schlussendlech mat 80:68.Mat dëser Victoire spillt Lëtzebuerg elo ëm d'Plazen 9-12 a spillt scho muer géint eng staark Ekipp aus Rumänien.