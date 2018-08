© AFP

De spuenesche Futtballspiller Gerard Piqué huet e Samschdeg den Owend säi Récktrëtt aus der Nationalekipp confirméiert, nodeems hie scho virun der Futtballweltmeeschterschaft erkläert huet, datt et seng lescht WM wier. D'Entscheedung wier scho méi laang gefall, esou den 31 Joer ale Spuenier, deen 102 Matcher fir säi Land gespillt huet.



De Spiller vum FC Barcelona huet am Weltfuttball quasi all Titel gewonnen, deen ee gewanne kann. Mat der Nationalekipp gouf hien 2010 Weltmeeschter an 2012 Europameeschter. Hien huet mat Manchester United d'Premier League, den FA Cup an d'Champions League gewonnen a mam FC Barcelona huet hien d'Liga 7 Mol gewonne, 6 Mol d'Cup, 3 Mol d'Champions League, 2 Mol d'Super Cup an dräi Mol d'Club-WM.



Zanter 2011 ass hie mat der kolumbianescher Sängerin Shakira bestuet, zesummen hu si 2 Kanner.