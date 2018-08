Am Tennis spillt de Gilles Muller vun e Méindeg un den Challenger Tournoi vu Vancouver a Kanada.

De Spiller vun der Spora ass bei dësem Tournoi op Nummer 5 gesat an hie spillt am éischten Tour géint den onbekannten Amerikaner Christopher Eubanks.De jonken Amerikaner steet an der Weltranglëscht op Plaz 236.