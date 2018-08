© Eugène Thommes

Munneref konnt sech iwwerraschend mat 2:0 géint d'Escher Fola duerchsetzen. Den RM Hamm Benfica wënnt kloer mat 3:0 zu Stroossen. D'Escher Jeunesse wënnt doheem mat 3:1 géint den Opsteiger Rëmeleng. Tëscht dem Stater Racing a Rouspert gouf et kee Gewënner.

Munneref - Fola Esch 2:0

Nodeems d'Escher Fola sech um 1. Spilldag am Escher Derby mat 1:3 huet misse geschloe ginn, stoung d'Ekipp vum Thomas Klasen e Sonndeg schonns ënner Drock. U sech haten d'Jonge vum Gaalgebierg och gutt ugefaangen a konnten déi éischte Akzenter an dëser Partie setzen, ma an der 10. Minutt koum dunn awer schonns e grousse Réckschlag. No engem Feeler an der Escher Defense huet den Amral de Ball op de Scanzano gespillt an deen ass virum Hym äiskal bliwwen an huet op 1:0 gestallt.D'Fola huet sech vum Géigegol awer net veronséchere gelooss a si hu probéiert d'Partie ënner Kontroll ze kréien an an der 20. Minutt war et dunn och bal den Ausgläich. De Corral ass iwwert déi riets Säit gelaf an huet de Ball wonnerbar op de Bensi gespillt, deen aus knapp 8 Meter ofgezunn huet, ma den Ozcan am Gol vu Munneref konnt de Ball widder de Potto drécken.Der Fola huet et un der néideger Präzisioun an der Offensiv gefeelt an u Sécherheet an der Defense, well d'Ekipp vu Munneref huet ëmmer erëm probéiert de Scanzano an d'Déift ze spillen, esou bal d'Fola erëm ee Feeler gemaach huet.Nom Säitewiessel sollt et dunn nach méi batter gi fir d'Escher Fola. De Benamra konnt an der 58. Minutt nämlech op 2:0 stellen. De Mendes huet de Benamra lancéiert an deen huet dem Hym mat engem flaache Schoss keng Chance gelooss.D'Fola huet nach eemol alles no vir geheit, ma si sollte kee Gol méi schéissen, esou dass si och den zweete Match vun der Saison verléieren.

Stroossen - RM Hamm Benfica 0:3

Zu Stroossen war et eng animéiert Partie, dat allerdéngs ouni richteg Golchancen an der Ufanksphas. Dono huet Stroossen méi a méi d'Kontroll an dëser Partie iwwerholl a si ware virun allem ëmmer erëm no Fräistéiss geféierlech, esou och an der 18. Minutt, wou de Runser, no engem Fräistouss vum Adler, de Ball esou just verpasst huet. Och huet d'Lokalekipp et ëmmer nees iwwer d'Säite probéiert, wou den Adler an den den Dos Santos eng ganz gutt Figur gemaach hunn.An der 28. Minutt dunn awer de Schock fir d'Lokalekipp, well do konnt den RM Hamm Benfica a Féierung goen. Den Arantes huet ee Corner an d'Mëtt bruecht an do war et de Gomes, dee genau richteg stoung a seng Faarwen esou a Féierung brénge konnt.De Gol huet de Gäscht dunn och e bësse Courage ginn, well si hu sech elo och méi getraut a waren elo och no vir méi geféierlech, esou huet de Ronny Souto et virun der Paus nach eemol aus der Distanz probéiert. De Schoss ass allerdéngs iwwert de Gol gaangen an esou goung et mam 1:0 an d'Paus.An der zweeter Hallschent ass bei de Stroossener du ganz vill schif gaangen. Dobäi hat et gutt ugefaangen, den Här Sgura huet nämlech op den Eelefmeterpunkt gewisen no engem Foul vum Ferro um Lourenco. De Lourenco ass awer selwer ugetrueden an huet verschoss.An der 61. Minutt huet de Cabral d'Stroossener Ekipp du bestrooft, well hie stoung eleng virum Schon an huet de Ball iwwert de Lëtzebuerger Nationalgolkipp an de Gol gelupft.Nëmmen 3 Minutte méi spéit sollt de Cabral dunn nach eemol zouschloen. Den Hammer Buteur huet ee Fräistouss aus knapp 25 Meter direkt erageschoss.An der 90. Minutt krut Stroossen dunn nach een Eelefmeter. Déi Kéier ass de Sully ugetrueden, ma och hie konnt vum Punkt aus net treffen.Um Enn war et dunn awer eng kloer Victoire fir den RM Hamm Benfica, déi domat déi éischt Victoire vun der Saison feiere kënnen.

Racing - Rouspert 2:2

De Racing ass héich motivéiert an dës Partie gaangen, nom 1:1 zu Ettelbréck leschte Weekend wollt een um Sonndeg onbedéngt gewannen a si sinn och gutt an d'Partie erakomm an hat fréi zwee Schëss ze verzeechnen, ma den éischte Gol sollt awer op de Kont vun de Gäscht vu Rouspert goen. An der 9. Minutt huet den Heinz de Biedermann an d'Déift geschéckt an deen huet de Ball mat engem secke Schoss an de Wénkel geschoss.D'Reaktioun vum Stater Racing huet awer net laang op sech waarde gelooss. No enger Flank vu lénks ass de Pit Simon am héchste gesprongen an de Stater Defenseur konnt op 1:1 stellen.De Gol huet dem Racing Réckwand ginn, well si haten d'Partie elo am Grëff an an der 21. Minutt war et bal den 2:1 fir de Racing, ma dem Birk säi Schoss konnt just virun der Gollinn blockéiert ginn. An der 39. Minutt huet de Shala dunn de Ball an de Gol geschoss, allerdéngs stoung hien am Abseits an esou ass et mam 1:1 an d'Paus gaangen.Déi éischt Chance vun der zweeter Hallschent goung op de Kont vum Racing. Den da Silva huet de Ball hei awer nëmmen op d'Lat gekäppt.Laang Zäit ass net vill geschitt, ma an der 80. Minutt gouf et dunn déi kal Dusch fir de Stater Racing. De Biedermann huet de Bechtold lancéiert an dee konnt seng Faarwen an der 80. Minutt mat 2:1 a Féierung bréngen.Ma de Racing konnt nees séier reagéieren, an der 84. Minutt konnt den Agouazi nämlech op een Neits ausgläichen.Bis zum Schluss sollt et beim 2:2 bleiwen. Och am zweete Match vun der Saison kënnt de Stater Racing also net iwwert ee Remis eraus.

Jeunesse Esch - Rëmeleng 3:1

Op der Escher Grenz stounge sech zwou Ekippe géigeniwwer, déi allebéid um 1. Spilldag eng Victoire feiere konnten. Et war dann och vun Ufank un eng ganz animéiert Partie, wou béid Formatioune sech absolut näischt geschenkt hunn. Den Diallo hat no 4 Minutten déi éischt gutt Chance fir den Opsteiger vu Rëmeleng an et waren och d'Gäscht, déi hei a Féierung goe konnten, dat no 15 Minutten.De Cunha ass iwwer d'Säit gelaf an huet de Ball do ganz gutt behaapt géint en Escher Defenseur an huet de Ball dunn zeréckgeluecht fir de Fostier, dee ganz eleng stoung a kee Problem hat, fir de Ball am Filet ënnerzebréngen.Ma elo war d'Escher Jeunesse wakereg an nëmmen 1 Minutt méi spéit war et dunn och schonns esou wäit, den Ausgläich fir d'Lokalekipp. Den de Almeida huet de Kyereh lancéiert an deen huet seng Flank perfekt op den Omar Er Rafik gespillt, deen de Ball aus knapp 5 Meter eraschéisse konnt.D'Escher Jeunesse wollt hei elo nach eemol zouschloen a si sinn ëmmer erëm geféierlech iwwer d'Säite komm, dat a Persoun vum Kyereh an dem Ndiaye. An dëser intensiver Partie hunn déi Rëmelenger sech awer alles aneschters ewéi verstoppt, och si hate weider Chancen, esou war et an der 31. Minutt de Lusamba, deen de Gol knapp verpasst huet.Nom Säitewiessel hat d'Escher Defense dunn awer eemol net gutt opgepasst. Den Diallo krut de Ball säitlech am Strofraum an huet de Ball weiderginn op de Fostier, ma dee konnt net profitéieren.No knapp 65 Minutten hat d'Lokalformatioun dunn awer eng ganz grouss Chance op d'Féierung. Den Todorovic war mat opgeréckelt, ass an de Strofraum eragezunn an huet de Ball op de Kyereh gespillt, deen 10 Meter virum Gol ganz eleng stoung, ma den Escher Spiller huet de Ball laanscht de Gol geschoss.An der 78. Minutt huet de Marc Thomé dunn ee glécklecht Händche bewisen, ewéi hien de Klica agewiesselt huet. Dee konnt nämlech nëmmen eng Minutt méi spéit no enger Flank vum Menai op 2:1 stellen.Et war dann och erëm den agewiesselte Klica, deen an der 89. Minutt no der Viraarbecht vum Er Rafik fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt huet.