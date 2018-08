An der éischter Course ass hie vun der 9. Plaz aus an d'Course gaangen a konnt beim Depart direkt véier aner Piloten iwwerhuelen. Allerdéngs konnt de Lëtzebuerger dës Course leider net op en Enn fueren.Bei der zweeter Course huet den Dylan Pereira och nees ee ganz gudde Start erwëscht an hien hat schonns virun der éischter Kéier zwou Plaze guttgemaach. Um Enn koum hien op déi gutt 5. Plaz a war domat vun de Rookien och dee Beschten.Am Generalklassement ass de Pilot vu Lechner Racing de 6. an am Rookie-Klassement ass hien esouguer den Éischten.Nächste Weekend ass den Dylan Pereira dann zu Zandvoort am Asaz.