Déi Revanche ass gegléckt: Am Supercup e Sonndeg den Owend konnt den FC Bayern München d'Eintracht vu Frankfurt kloer an däitlech klappen a sech fir déi batter 1:3-Néierlag an der Coupe-Finall vun der leschter Saison zeréckkafen.De Score huet de Robert Lewandowski an der 21. Minutt opgemaach: 1:0. 5 Minutten drop huet deeselwechten op 2:0 erhéicht. Esou ass et och an d'Paus gaangen.An der 54. huet dunn de Lewandowski nach eemol getraff an esou fir d'Virentscheedung gesuergt. Frankfurt huet net méi dru gegleeft a krut an der 64. vum grad agewiesselte Coman nach de 4:0 geschoss.Ma och domat war nach net Schluss: An der 85. huet den Thiago mam 5:0 fir de Schlusspunkt gesuergt.Och wann d'Resultat kloer ass, d'Partie war intensiv. Kuerz virun der Paus haten d'Bayern Chance, datt den Hummels no engem Foul just Giel krut an an der 70. war déiselwecht Chance op der Säit vun de Frankfurter, wéi de Lewandowski dem Abraham säin Ielebou an d'Gesiicht krut. Och dat hätt misse Rout ginn.5:0 ass iwwregens déi bis elo héchste Victoire an engem Supercup bei eisen Noperen.An de fréieren Eintracht-Trainer Niko Kovac, deen d'Bayern nach an der Coupe-Finall geschloen hat, dierf sech mat senger neier Ekipp iwwer en éischten Titel freeën.