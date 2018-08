Gespillt gouf zu Tanger am Maroc. An der Nospillzäit huet de Marc-André ter Stegen en Eelefmeter gehal.

Fréi waren d'Andalusier a Féierung gaangen: An der 9. Minutt hat de Pablo Sarabia den 1:0 fir Sevila geschoss.Kuerz virun der Paus konnt de Gerard Pique no engem Fräistouss vum Lionel Messi ausgläichen (42.).An der 79. Minutt huet dunn de fréieren Dortmunder Ousmane Dembele mat engem secke Schoss fir den 2:1 getraff, wat d'Victoire bedeit huet fir Barça.Déi war an der Nospillzäit awer nach eemol a Gefor, wéi den ter Stegen en Eelefmeter fir d'éischt verursaacht an dunn awer gehalen huet. De Wissam Ben Yedder krut sech net géint den däitsche Kipper duerchgesat.Kuerz viru Schluss war den Arturo Vidal, dee vum FC Bayern bei d'Katalane koum, agewiesselt.Fir den FC Barcelona ass et déi 13. Victoire am spuenesche Supercup.