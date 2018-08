Fir dass et fir d'Spectateure méiglech ass, de Progrès Nidderkuer an den F91 Diddeleng en Donneschdeg ze kucken, huet d'Uefa um Méindegmoien den OK ginn, fir de Match zu Uewerkuer de 16. August op 17 Auer no vir ze verréckelen.Am Allersmatch misst sech de Progrès mat 1:2 geschloe ginn, huet am Retourmatch awer nach gutt Chancen, fir an d'Play-Offs ze kommen.An och Diddeleng ass no der klenger Sensatioun zu Warschau an enger gudder Situatioun, fir an déi nächst Ronn ze kommen.

An der zweeter Ronn konnt Nidderkuer schonn am Retourmatch e Réckstand vun engem Gol ophuelen: