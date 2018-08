© Bob Leven

Den F91 Diddeleng ass als Favorit an de Match gaangen an dëser Roll wollte si vun Ufank u gerecht ginn. No nëmme 5 Minutte si si eng éischte Kéier geféierlech virun den Déifferdenger Gol komm. De Bryan Melisse hat knapp 25 Meter virum Gol de Ball an huet aus där Distanz op de Gol geschoss, ma de Weber huet sech vun dësem ze zentrale Schoss net iwwerrasche gelooss.Ma ofgesi vun dëser Chance huet d'Partie sech virun allem doduerch ausgezeechent, dass béid Ekippe vill Feelpäss gemaach hunn an dass se Schwieregkeeten haten, fir eng kloer Linn ze fannen. Déi zwou Formatiounen hate grouss Problemer, fir sech am leschten Drëttel vum Terrain duerchzesetzen.An der 21. Minutt konnten déi Déifferdenger dunn awer hir praktesch éischt Golchance notzen, fir a Féierung ze goen. De Gilles Bettmer hat sech am Mëttelfeld de Ball erkämpft an ass Richtung Gol gezunn, säi Schoss konnt allerdéngs geblockt ginn. Zum Ongléck vum F91 ass de Ball dunn awer beim Ricardo Couto Pinto gelant, dee jo vun Diddeleng op Déifferdeng ausgeléint ass. Hie stoung ganz fräi a konnt aus knapp 15 Meter markéieren.Diddeleng huet sech awer wéineg beandrockt gewise vun der Féierung vun de Gäscht an esou konnte si an der 27. Minutt schonns bal ausgläichen. De Melisse ass iwwer d'Säit gaangen an huet de Ball flaach an d'Mëtt ginn, wou en no enger Deviatioun vum Siebenaler beim Yeye gelant ass. De Weber am Déifferdenger Gol konnt de Schoss vu sengem fréieren Teamkomerod awer paréieren.No enger hallwer Stonn dunn awer de Schock fir den F91, well d'Gäscht vun Déifferdeng konnten do eng zweete Kéier zouschloen. De Bettmer huet de Ball op lénks an de Strofraum gespillt op de Couto Pinto, deen de Ball an d'Mëtt gepasst huet op de Caron, dee ganz fräi stoung a kee Problem hat, fir op 2:0 ze erhéijen.Déifferdeng stoung hannen immens kompakt, huet net vill zougelooss an esou si si verdéngt mat engem Avantage vun 2 Goler an d'Paus gaangen.An der Paus huet den Diddelenger Trainer Dino Toppmöller du reagéiert an hien huet mam Dave Turpel, Lewan Kenia a mam Stelvio Cruz direkt dräi nei Spiller op den Terrain geschéckt, déi fir nei Impulser sollte suergen. Domat war den Auswiesselpensum beim F91 schonns um Enn a fir den Tom Schnell, den Jordan Yeye an de Yannick Kakoko war och d'Partie gelaf.Déi 748 Spectateuren am Stade Jos Nosbaum hunn an der zweeter Hallschent eng besser Diddelenger Ekipp gesinn, déi elo méi no vir gespillt hunn an och flott kombinéiert hunn, ewéi dat och de Fall war an der 53. Minutt, wou dem Kenia säi Schoss in extremis geblockt konnt ginn.An der 59. Minutt huet de Weber am Gol vum FCD03 dunn awer säi ganz Kënne missen ënner Beweis stellen. De Melisse huet de Ball vu lénks an d'Mëtt geflankt, genau op de Perez, deen ee staarke Kappball op de gol bruecht huet, ma de Weber huet sech gestreckt a konnt de Ball mat engem flotte Reflex iwwer d'Lat drécken.D'Lokalekipp huet elo ëmmer méi op den 1:2 gedréckt an Déifferdeng krut kaum nach Zäit, fir Loft ze huelen. Den F91 huet et ëmmer erëm mat héijem Tempo a flotte Kombinatioune probéiert.67 Minutte ware gespillt, ewéi Déifferdeng dunn eng éischte Kéier gewiesselt huet. De Lohei ass fir de Couto Pinto komm, deen den éischte Gol vun der Partie geschoss hat. An den agewiesselte Lohei war knapps um Terrain, do hat hie schonns bal den 3:0 geschoss. Hie krut een héije Ball, huet d'Diddelenger Defense nawell al ausgesi gelooss an ass eleng Richtung Gol gelaf, wou hien um Enn awer nach esou just konnt gestéiert ginn, esou dass de Ball net an de Gol gaangen ass.Eng Véierelsstonn virum Enn vum Match war et dunn de Jensen, deen et vun der Strofraumgrenz probéiert huet, ma och hie konnt de Weber net iwwerwannen.Den F91 huet an dëser Phas einfach hir Chancen net genotzt. 10 Minutte viru Schluss war et de Perez, dee wuel a gudder Positioun virum Gol de Ball hat, ma hien huet eriwwer gepasst op den Turpel, deem säi Schoss geblockt gouf.An der 91. Minutt huet de Joubert nach eng drëtte Kéier missen hannert sech gräifen, ma de Gol vum Lohei huet net gezielt, well den Déifferdenger am Abseits stoung.Um Enn sollt et dem amtéierende Champion net méi geléngen, fir ee Gol ze schéissen, esou dass si um Enn virun eegenem Public mat 0:2 géint den FC Déifferdeng 03 verléieren. Den F91 muss domat fréi an der Saison eng éischt Néierlag verkraaften a ka sech esou ee Resultat en Donneschdeg den Owend géint Legia Warschau net leeschten. Fir den Dino Toppmöller a seng Jongen heescht et elo, de Match vergiessen an op en Donneschdeg fixéieren.