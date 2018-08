De polnesche Champion Legia Warschau huet no der 1-2 Defaite géint Diddeleng reagéiert an um Méindeg en neien Trainer presentéiert.

Neien Mann um Trainerstull ass de 45 Joer ale Portugis Ricardo Sa Pinto, dee bis Juni Trainer beim Standard Léck war. Hien ersetzt den Interimstrainer Aleksandar Vukovic, deen no der 1-2 Defaite géint Diddeleng am Allersmatch vun der Europa League Qualifikatioun ferm an d'Kritik gerode war. E Sonndeg huet Legia nach 3-1 auswäert géint Piast gewonnen, den Dag drop gouf awer den neien Trainer virgestallt.







De Sa Pinto war Futtball-Profil an huet ënner anerem fir Sporting Lissabon, Real Sociedad San Sebastian an de Standard vu Léck gespillt.



Am Februar 2012 ass hie Cheftrainer vum Sporting Lissabon ginn, dat Joer drop ass e bei Roter Stern Belgrad gewiesselt. Weider Statioune waren OFI Kreta, Belenenses Lissabon a vun 2017 bis Juni 2018 beim Standard Léck.



Legia Warschau steet en Donneschdeg am Retourmatch géint den F91 ënner Drock. E Weiderkommen an der Europa League ass fest ageplangt.



De Match gëtt en Donneschdeg um 20 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff. Diddeleng geet e Gläichspill oder souguer eng 0-1 Defaite duer fir weider ze kommen.



