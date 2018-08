D'Partie tëscht Real an Atletico Madrid gëtt am Livestream op RTL.lu an op der App vun 20h30 Auer u gewisen. Programm vum 2. RTL.

E Mëttwoch gëtt de Supercup tëscht dem Gewënner vun der Champions League, Real Madrid, an dem Gewënner vun der Europa League, Atletico Madrid, ausgespillt.



D'Partie, déi an der A. Le Coq Arena an Estland ass, kënnt Dir live um zweeten RTL, am Livestream op RTL.lu an op der App kucken. Et ass déi 14. Kéier am 21. Joerhonnert, dass op d'mannst eng spuenesch Ekipp dobäi ass. Zanter 2014 gouf et nëmmen eng Editioun, wou nëmmen ee spuenesche Vertrieder dobäi war, déi aner véiermol waren et zwou spuenesch Ekippen.

Hei fannt Dir de Livestream vun 20h30 Auer un.





