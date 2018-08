Kuckt d'Partie tëscht Progrès an UFA vu 17h00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Am drëtten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League spillt de Progrès Nidderkuer den Mëtteg de Retourmatch géint UFA. Am Allersmatch hat de Progrès 2:1 géint UFA auswäerts verluer. D'Partie gëtt um 17 Auer am Stade de Differdange ugepaff.



An der éischter Ronn hate sech de Progrès jo géint d'Gabala konnten duerchsetzen. Am zweeten Tour huet du Honvéd Budapest missten dru gleewen.



Den Owend um 20 Auer streame mir op RTL.lu och d'Partie tëscht dem F91 Diddeleng a Legia Warschau.