Kuckt d'Spezialsendung an d'Partie tëscht dem F91 a Legia Warschau vun 19h00 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Promo: Europa League (16.08.2018) F91 Diddeleng vs. Legia Waschau

An der drëtter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League spillt den F91 den Owend de Retourmatch géint Legia Warschau. Am Allersmatch hat Diddeleng eng kleng Sensatioun gepackt a Warschau auswäerts mat 2:1 geklappt. D'Partie gëtt um 20 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff.



An der zweeter Ronn hate sech den F91 jo géint Drita konnten duerchsetzen.



Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Roby Langers.



Sender: RTL Télé Lëtzebuerg

Ufank vun der Emissioun : 19h00

Ufank vum Match: 20h00

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 22h00



Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg.



19:00 RTL Sport Spezial vum Tim Hensgen mat Biller a Reaktiounen vum Match Progrès-Ufa, Live Schaltung op de Stade Josy Barthel a Reportagen ronderëm d’Qualifikatioun (Hei fannt Dir um 17 Auer de Match Progrès Nidderkuer - UFA am Livestream)

19:30 Journal

20:00 Live Iwwerdroung F91 Diddeleng – Legia Warschau (Kommentar: Jeff Kettenmeyer a Roby Langers)