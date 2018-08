Umkrittet mat Ufa aus Russland ze dinn. D'Ekipp vum Trainer Paolo Amodio huet am Allersmatch a Russland mat 1:2 verluer, ma een 1:0 en Donneschdeg am Stade Municipal zu Déifferdeng géing dem Progrès duergoen, fir den nächsten Tour ze erreechen. Dëse Match kënnt Dir bei eis amop RTL.lu an der App suivéieren. Och de, dat a Persoun vum Cliff Block.

Um 19 Auer hu mir dann een RTL Sport Spezial vum Tim Hensgen mat Biller a Reaktiounen vum Match Progrès-Ufa. Och gi mir live an de Stade Josy Barthel, souwéi Reportagë ronderëm d’Qualifikatioun. Dat alles gesitt Dir op RTL Télé Lëtzebuerg.



Dono kënnt dann de Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg, ier um 20 Auer eng Live-Iwwerdroung vum Match tëscht dem F91 Diddeleng a Legia Warschau diffuséiert gëtt, dat dann och mat Lëtzebuerger Commentaire vum Jeff Kettenmeyer a vum Roby Langers.



De Match kënnt Dir och am Livestream op RTL.lu an der App suivéieren. Genau ewéi beim éischte Match ass de Radio och beim zweete Match live dobäi, dat dann a Persoun vum Gilles Tricca. Den F91 hat jo zu Warschau mat 2:1 gewonnen an huet gutt Chancen, fir sech fir den nächsten Tour ze qualifizéieren.