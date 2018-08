Bis Enn dëser Woch ginn am ganze 6.400 Bäll u 640 Ekippen ausgeliwwert. Fir eng längerfristeg Zukunft an de Veräiner ze garantéieren, ass et wichteg, eng koordinéiert Jugendaarbecht opzebauen an ze fërderen. D'FLF huet viru 6 Joer e Projet an d'Liewe geruff, deen et de Futtballveräiner erméiglecht, Futtballsbäll ze kréien. Wann ee bedenkt, dass ee Ball ëm déi 50 Euro kascht, ass dëst schonns eng grouss Hëllef fir d'Veräiner, esou de Erny Decker vun der FLF.





Finanziell Hëllef duerch d'FLF/Reportage Christophe Jost