© Violetta Caldarelli

An dat 1.000m2 an der Grousser Hal, 450 m2 Schoulwand an nach emol 450m2 Boulderraum. Et ass iwwregens och déi éischt Hal zu Lëtzebuerg mat olympeschen Normen.



Dëse Sport zielt zu Lëtzebuerg iwwer 1.000 Leit, déi bei der Federatioun Flora Member sinn, an och nach vill aner Amateuren.



De 15. September ass iwwregens d'Porte Ouverte, wou ee gratis kann déi nei Kloterhal ausprobéieren.





© Violetta Caldarelli © Violetta Caldarelli © Violetta Caldarelli © Violetta Caldarelli © Violetta Caldarelli © Violetta Caldarelli « ZréckWeider »

Schonn am Virfeld ware mer eis déi fuschnei Installatiounen ukucken. De Reportage gesitt Dir geschwënn am Magazin op der Télé.