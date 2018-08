Zu Léck hu sech Ajax an de Standard mat 2:2 getrennt, esou datt den Amsterdamer u sech en 0:0 doheem duergaange wier, fir weiderzekommen. Amsterdam hat awer am Ufank vum Match däitlech méi vum Match, wéi hir Gäscht vu Léck an hunn sech och méi Golchancen erausgespillt.An der 30. Minutt ass dunn no enger Flank den éischte Gol gefall. Den Huntelaar konnt direkt zwee Verdeedeger stoe gelooss an huet dem Ochoa de Ball aus kuerzer Distanz an de kuerzen Eck geschoss. 4 Minutte méi spéit dunn direkt den 2:0. No engem Corner vum Ziyech spréngt den De Ligt am Héchsten a käppt de Ball op de Gol. Ganz batter dobäi awer, datt e Verdeedeger vu Léck de Ball esou offälscht, datt säi Golkipp net méi agräife konnt.De Standard huet dono méi Drock misste maachen an Ajax huet probéiert, fir de Ball séier no Vir ze bréngen. Dat ass hinnen an den éischte 45 Minutten och nach gelongen, ma waren entweder d'Verteideger vu Léck op hirem Posten, oder d'Pass respektiv den Ofschloss waren net präzis genuch. Esou ass et mat engem 2:0 fir Ajax an d'Paus gaangen. Léck misst elo an den zweete 45 Minutten 2 Goler markéieren, fir nach eng Verlängerung z'erzwéngen. Onméiglech schéngt dat net, well och am Allermatch ware si an der Paus 0:2 hannen a konnten nach gläich spillen.Kuerz no der Paus sinn de Lécker 2 Goler net méi duergaangen. D'Belsch waren direkt no der Paus nach net zu 100 Prozent um Terrain, esou datt d'Spiller vun Amsterdam sech an hirem 16 Meter e bëssen ongestéiert de Boll konnten zouspillen bis dat de Ball beim Neres gelant ass, deen dem Ochoa vu ronn 8 Meter keng Chance gelooss huet an den 3:0 markéiere konnt.Déi beschte Chance fir Léck gouf et dunn an der 58. Minutt, ma den M'Poku huet vu Lénks aus just de Potto getraff. Dat huet d'Belsch e bëssen erwächt, well keng 2 Minutt méi spéit nees eng gutt Aktioun, ma de Schoss vum Emond aus engen 18 Meter huet de Gol knapp verfeelt. Dono huet Ajax erëm e bëssi méi fir de Match gemaach an deen nees méi an de Grëff kritt. Léck huet et awer nach weider probéiert, fir op d'mannst nach ee Gol ze schéissen.Am Ufank vun der Nopsillzäit hat Léck nach direkt 2 Chance kuerz hannerteneen, ma de Ball wollt einfach net eragoen. Esou bleift et beim 3:0 fir Amsterdam, déi domadder an d'Play-Offs vun der Champions League kommen. Léck muss, wéi och all déi aner Veräiner, déi den Owend verluer hunn, sech mat de Play-Offs vun der Europa League zefridde ginn.

Déi aner Matcher am Iwwerbléck

- Slavia Prag 2:0 (Aller 1:1)1:0 Verbic (11'), 2:0 Besedin (74')- Qarabag 1:1 (Aller 1:0)1:0 Ivanic (20'), 1:1 Michel (54')Spartak Moskau -0:0 (Aller 2:3)Fenerbahce Istanbul -1:1 (Aller 0:1)0:1 Fernandes (26'), 1:1 Potuk (45'+1)- Malmö FC 0:0 (Aller 1:1)- Astana 1:0 (Aller 2:0)1:0 Gavranovic (74')- Celtic Glasgow 2:1 (Aller 1:1)1:0 Galo (6'), 2:0 Livaja (50'), 2:1 Sinclair (78')KF Shkendija -0:1 (Aller 0:3)0:1 Minamino (90'+2)Spartak Trnava -1:2 (Aller 1:1)1:0 Bakos (6'), 1:1 Nabouhane (7'), 2:1 Radonjic (98')