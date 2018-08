De Laurent Jans huet en Dënschdeg an der Coupe de la Ligue de ganze Match mam FC Metz géint Grenobel gespillt. D'Ekipp aus der Lorraine huet sech no Verlängerung 2-1 duerchgesat. De Jans huet ënnert den Ae vum Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz, déi 120 Minutten iwwer, e ganz gudden Androck hannerlooss.



An der englescher Coupe de la Ligue huet den Enes Mahmutovic a sengem éischten offizielle Match mat der Profisekipp vu Middlesbrough direkt e Gol geschoss. Et war den 2-2 an der 44 Minutt géint Notts County. Um Enn wënnt Boro no Eelefmeterschéissen 4-3.



An der ieweschter Divisioun a Schweden hat de Lars Gerson mat Norrköpping beim 0-0 géint den 2. Hammarby déi 90 Minutten gespillt. Norrköpping steet an der Tabell op der 4. Plaz.