An der Tschechescher Republik gouf vum 10. bis 12. August de 7. Laf vun der Autocross-EM gefuer. Mat dobäi waren och nees 2 Lëtzebuerger, mam Kevin Peters a mam Nico Reding.

Fir den Nico Reding ass et leider alles anescht wéi gutt gelaf zu Prerov. Hien huet sech op engem Jump mat sengem Buggy iwwerschloen. Bis op e puer blo Flecken ass den Nico Reding glécklecherweis ouni gréisser Blessuren dovu komm, wat ee vum Buggy awer net soe kann.







De Kevin Peters fir säin Deel hat all Grond frou ze sinn nom Weekend. Hie hat am Virfeld vill Aarbecht u sengem Buggy an huet 2 mol mussen de Motor wiesselen. Schlussendlech packt hien et bis an d'Final a kann do um Enn eng 3. Plaz erausfueren. Domat sammelt hie wichteg Punkten an der Europameeschterschaft. Gewonne gouf d'Course vum Petr Nikodem (CZE), virum Vit Nosalek (CZE).



No der 7. Manche vun der EM steet de Lëtzebuerger op Plaz 2 am General.

Leader ass de Petr Nikodem mat 180 Punkten, hannendru kënnt de Kevin Peters mat 161 Punkten, an op Plaz 3 de Marvin Holzleitner mat 122 Punkten.



Et bleiwen elo nach 3 Cousen ze fueren.... nächste Rendez-Vous ass scho kommende Weekend an Ungarn. Duerno geet et weider Mëtt September a Frankräich, éier um Enn d'Final an Italien gefuer gëtt.



Link: Iwwersiicht vun alle Resultater