Den 1:0 fir Atletico Madrid duerch den Diego Costa (15.08.2018) De Spuenier konnt sech hei gutt duerchsetzen an huet mat engem stramme Schoss fir den 1:0 gesuergt.

Den 1:1 fir Real Madrid duerch de Benzema (15.08.2018) De Bale huet eng flott Flank op de Kapp vum Benzema bruecht.

Den 2:1 fir Real Madrid duerch de Ramos (15.08.2018) Real krut een Eelefmeter, nodeems de Juanfran mat der Hand un de Ball koum.

Den 2:2 fir Atletico Madrid duerch den Diego Costa (15.08.2018) Den Diego Costa huet Atletico mat dësem Gol an d'Verlängerung gerett.

Den 3:2 fir Atletico Madrid duerch den Niguez (15.08.2018) Mat engem herrleche Volley bréngt den Niguez Atletico op en Neits a Féierung.

De 4:2 fir Atletico Madrid duerch de Koke (15.08.2018) De Koke konnt no enger flotter Viraarbecht fir d'Virentscheedung suergen.

E Mëttwoch den Owend gouf de Supercup tëscht dem Gewënner vun der Champions League, Real Madrid, an dem Gewënner vun der Europa League, Atletico Madrid, ausgespillt.D'Partie, déi an der A. Le Coq Arena an Estland gespillt gouf, ass um 21 Auer ugepaff ginn. Et war déi 14. Kéier am 21. Joerhonnert, dass op d'mannst eng spuenesch Ekipp dobäi ass. Zanter 2014 gouf et nëmmen eng Editioun, wou nëmmen ee spuenesche Vertrieder dobäi war, déi aner véiermol waren et zwou spuenesch Ekippen.Fir Atletico Madrid hätt d'Partie net besser kéinten ufänken, well d'Ekipp vum Trainer Diego Simeone konnt schonns an der 1. Minutt a Féierung goen. Et koum een héije Ball no vir an d'Spëtzt, den Diego Costa huet sech do géint direkt zwee Defenseure vu Real, de Ramos an de Varane duerchgesat a konnt de Ball aus spatzem Wénkel mat engem ganz stramme Schoss eraschéissen.Déi Kinneklech waren nom fréie Réckstand siichtlech geschockt, well si hu laang gebraucht, bis si richteg an d'Partie komm sinn. Wuel hate si méi Ballbesëtz, ma et huet un der néideger Kreativitéit gefeelt. Dat och well Atletico hinnen net vill Raum ginn huet an ëmmer erëm fréi gestéiert huet an esou koum Atletico ëmmer nees zu Konterattacken.An der 17. Minutt hat Real Madrid dunn déi éischt gutt Chance. De Marcelo hat sech gutt géint de Juanfran duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt bruecht, wou den Asensio de Ball mat der Hack op de Gol bruecht huet, mee den Oblak konnt de Ball mat engem ganz staarke Reflex deviéieren.An der 27. Minutt war et dunn den Ausgläich fir Real Madrid an do ass et der Defense einfach een Tick ze séier gaangen. De Gareth Bale huet op der Säit den Hernandez stoegelooss an huet eng perfekt Flank op den zweete Potto bruecht, wou de Benzema sech am Réck vum Savic gutt positionéiert hat an op 1:1 stelle konnt.D'Ekipp vum Julen Lopetegui war elo déi dominant Ekipp an hat nëmmen 2 Minutte méi spéit esouguer d'Chance op d'Féierung. Op en Neits huet de Savic keng gutt Figur ofginn, esou hat den Asensio vill ze vill Plaz, ma säi Schoss ass just laanscht de Potto gaangen.An der Schlussphas vun der éischter Hallschent hu béid Ekippen dunn e bëssen Tempo erausgeholl, esou dass et mam 1:1 an d'Paus gaangen ass.Déi zweet Hallschent huet mat däitlech manner Tempo ugefaangen, ewéi déi éischt an esou hu béid Formatioune sech och gréisstendeels nëmme bekuckt.An der 61. Minutt war et dunn awer ee battere Moment fir Atletico Madrid. No engem héije Ball koum de Juanfran nämlech am eegene Strofraum onglécklech mat der Hand un de Ball an den Arbitter huet missen op Eelefmeter decidéieren. De Sergio Ramos huet sech där Saach ugeholl an den Eelefmeter äiskal erageschoss.Real war weider déi besser Ekipp a si haten och déi besser Chancen, esou och a Persoun vum Varane, deem säi Schoss in Extremis vum Saul Niguez geblockt konnt ginn.Atletico huet nach eemol vill probéiert am Spill no vir, ma et huet u Kreativitéit a Präzisioun gefeelt. Natierlech stoungen d'Defenseure vu Real hannen och gutt an hunn esou och ëmmer nees Feeler provozéiert.An der 79. Minutt dunn awer den Ausgläich fir d'Jonge vum Diego Simeone. De Juanfran huet de Ball an de Strofraum op de Correa ginn, deen huet sech gutt duerchgesat a konnt zeréckleeë fir den Diego Costa, deen nach just huet missen de Fouss dohinner halen.Dono konnt keng Ekipp sech méi eng Chance erausspillen, esou dass et an d'Verlängerung gaangen ass.Hei huet ee vun Ufank u gemengt bei Atletico wier de Wëlle méi grouss, fir sech hei déi éischt Coupe vun der Saison ze sécheren an an der 98. Minutt konnte si dunn och op en Neits a Féierung goen. De Costa huet de Ball op de Partey ginn, déi Pass war u sech ze fest, ma de Partey konnt de Ball nach an d'Mëtt bréngen an do huet de Saul Niguez mat engem herrleche Volley fir den 3:2 gesuergt.6 Minutte méi spéit war et du schonns d'Virentscheedung. Den Diego Costa huet 4 Defenseuren op sech gezunn, huet de Ball dunn awer op de Vitolo ginn, deen d'Aen hat fir de Koke, dee komplett eleng stoung an dee konnt mat engem flotte Schoss géint d'Lafrichtung vum Navas de 4:2 markéieren.Vun de Kinnekleche war an dëser Phas vun der Partie guer näischt méi ze gesinn. Atletico hat de Wëlle vun der Ekipp vum Julen Lopetegui gebrach a konnt de Virsprong dunn och bis zum Enn behalen, esou dass si sech dësen Titel verdéngt sécheren. Op en Neits hunn d'Jonge vum Diego Simeone een immensen Teamgeescht bewisen a konnten duerch hir staark Mentalitéit iwwerzeegen.