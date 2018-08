An der 93. Minutt krut d'Ekipp vun Nidderkuer den 2:2 geschoss. Bei deem Resultat ass et aus Lëtzebuerger Siicht och leider bliwwen.

Den néidege Gol ass der Ekipp vum Paolo Amodio dann och direkt gelongen. An der zweeter Minutt ass de Progrès duerch e Selbstgol vum Pavel Alikin mat 1-0 a Féierung gaangen. De Yannick Bastos huet mat der Flank vu riets kee Matspiler fonnt, ma dofir e Géigespiller deen de Ball onhaltbar an den eegene Gol schéisst.Elo war also de Gaascht aus Ufa gefuerdert, ma Nidderkuer stoung disziplinéiert, huet wéineg zougelooss an huet vereenzelt selwer de Wee no vir fonnt. Bis zur Paus sollt net vill um Spillverlaf änneren, Ufa huet probéiert, ass awer net duerchkomm a sou ass et mat enger 1-0 Féierung an d'Paus gaangen.

Kuerz no der Paus, an der 63. Minutt huet et dunn am Gol vun de Nidderkuerer gerabbelt. Den Oblyakov konnt hei fir Ufa markéieren. 1:1 gläich. Ëmmer nees haten d'Nidderkuer Chancen op e weidere Gol, allerdéngs konnt de Ball net kadréiert ginn.





An der 80. Minutt war et dann sou wäit an den Olivier Thill konnt e weidere Gol fir de Progrès markéieren. 2:1 fir d'Ekipp aus dem Süden.

Et hat bis zum Schluss esou ausgesinn, wéi wann Nidderkuer de Schratt an de nächsten Tour vun der Europa League packe géif. Ma du koum de Schock an der leschter Spillminutt vun der Nospillzäit: An der 93. Minutt war et de Paurevic, deen de Bal awer nach hannert d'Linn vun de Nidderkuerer kritt huet an sou fir den 2:2 Gläichstand gesuergt huet.





Domadder ass de Progrès eraus, en 2:2 geet net duer. Den FC Ufa ass domadder an der nächster Ronn.