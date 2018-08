X

Nodeems Diddeleng zu Warschau virun enger Woch mat 2:1 gewonnen hat, sollten se d'Sensatioun am Stade Josy Barthel och definitiv vollbréngen. No enger 2:0-Féierung duerch Goler vum Stumpf a Cruz bréngt Diddeleng d'Gläichspill iwwert d'Zäit a steet no enger staarker kämpferescher Leeschtung an der 4. Ronn vun der Qualifikatioun!

Resumé vum Match

Den 1:0 duerch de Patrick Stumpf! (16.08.2018) No engem schéine Ball vum Clement, leet den Turpel op de Stumpf of an dee bleift äiskal.

2:0 duerch de Stelvio Cruz (16.08.2018) Schéin Doppelpass mam Turpel a schonn stoung et 2:0.

Warschau verkierzt op 1:2 duerch de Kanté (16.08.2018) De Kucharczyk huet de Ball an d'Mëtt bruecht an de Kanté huet just missen an de Gol schéissen.

2:2 fir Warschau (16.08.2018) Beim Schoss an de rietsen Eck vum Kanté hat de Joubert näischt ze halen.

Diddeleng huet immens selbstbewosst ugefaangen an huet de Ball net nëmmen dem Géigner iwwerlooss. Mat der éischter Golchance ass Diddeleng no 7 Minutten och direkt a Féierung gaangen. Den El Hriti huet e laange Ball op den Turpel gepasst, deen huet de Ball an d'Mëtt op de Stumpf bruecht a géint deem säi secke Schoss an de lénksen Eck aus 16 Meter gouf et fir de Malarz näischt ze halen.D'Lëtzebuerger hunn sech och nom Gol weider net verstoppt an ëmmer nees probéiert schnell an d'Spëtzt ze spillen.An der 15. Minutt gouf et awer och mol eng gutt Chance fir Warschau nodeems de Cafu aus 20 Meter zimlech fräi ofzéie konnt mee de Ball ass riets laanscht de Gol gaangen.No 18 Minutten huet Diddeleng dann esouguer op 2:0 erhéicht! No enger flotter Doppelpass mam Turpel, konnt de Cruz aus 16 Meter ofzéien an de Ball ass flaach am rietsen Eck gelant.D'Lëtzebuerger si weider gëfteg bliwwen an hunn ëmmer erëm schnell an d'Spëtzt gespillt. Mat där Vitesse sinn d'Spiller vu Legia guer net kloer komm an et gouf och dono nach weider Chancen duerch de Stumpf a Stolz.No 33 Minutten ass de Kucharczyk awer iwer riets laanscht den El Hriti komm, huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht an de Kanté hat keng Problemer de Ball am Gol ënnerzebréngen.Diddeleng huet weiderhinn probéiert aus enger stabiler Defense eraus sou wéineg Méiglechkeeten wéi méiglech zouzeloossen an hunn ëmmer nees ganz schnell no vir gespillt. An der 43. Minutt huet de Malget mat engem Kappball just de Potto getraff.ass Warschau dann awer vill méi staark aus der Kabinn komm an se konnte sech direkt e puer Chancen erspillen. E Schoss vum Carlitos konnt de Joubert paréieren an nëmme puer Minutte méi spéit ass e Schoss vum Cafu aus 20 Meter just knapps laanscht de Potto gaangen.An de Minutten dono hunn d'Spiller vu Legia déi Diddelenger ëmmer weider an d'eegen Halschent gedréckt a se hu sech d'Bäll ëmmer nees séier zeréck geholl. An der 64. Minutt huet den agewiesselten Szymanski de Ball vu riets just knapps laanscht de laange Potto geschlenzt.No 69 Minutten dann awer nees eng kéier Diddeleng! De Jordanov war op riets duerchgebrach, huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht mee do huet de Stumpf just knapps verpasst!D'Diddelenger hu weider alles eragehäit an hunn duerch Konteren ëmmer nees probéiert fir fir Entlaaschtung ze suergen mee trotz allem huet Warschau an der Schlussphase en enormen Drock opgebaut.An der 85. Minutt war et dann awer sou wäit a Warschau konnt fir den 2:2 ausgläichen. Aus 16 Meter huet de Kanté de Ball an de rietsen Eck geschoss a konnt domadder säin zweete Gol schéissen.Schlussëndlech sollt de Warschauer awer kee weidere Gol méi geléngen an Diddeleng steet nom 2:2 an der nächster Ronn vun der Europa League!