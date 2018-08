D'Partie tëscht Benfica a PAOK gëtt op RTL.lu an op der App am Livestream vun 20.10 Auer u gewisen. Programm vu Club RTL.

Hei fannt Dir de Livestream vun 20h10 Auer un.



Anne Ruwet, Stéphane Pauwles, Mbaye Leye et Georges GrünEmiliano Bonfigli et Philippe Vande WalleClub RTL20h1021h0023h45Bate Borisov contre PSV EindhovenMir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d' Appen de Programm vu Club RTL.