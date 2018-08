Mam Anna Schreiber a Lea Colbach waren zwou Spillerinnen net disponibel fir den Trainer Rumen Galabov. Ma trotzdeem sinn d'Lëtzebuerger gutt an de Match komm a konnten den éischte Véierel, mat enger aggressiver Defense, mat 18:12 fir sech entscheeden. Am zweete Véierel sollt et dann awer net méi sou gutt weidergoen a sou ass et mat just nach engem Punkt Virsprong an d'Paus gaangen.Am drëtte Véierel konnten d'Irinnen dann, duerch e puer Feeler op der Säit vun de Lëtzebuerger, de Réckstand ophuelen. Ma am leschte Véierel krute sech d'Lëtzebuergerinnen nach eng kéier zréckgekämpft a sou ass et no 60 Minutte mat engem Stand vu 60:60 an d'Overtime gaangen. Do haten d'Irinnen zum Schluss awer d'Iwwerhand a konnten de Match mat 68:73 fir sech entscheeden.E Freideg geet et fir Lëtzebuerg, am zweete Match vun der Grupp C, géint de Favorit aus Israel.