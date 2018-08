© Val Wagner

Den Olivier Thill steet kuerz virun engem Wiessel bei den FK Ufa, géint deen de Progrès en Donneschdeg aus der Qualifikatioun fir d'Europa League geflunn ass. Ufa ass e richteg gudde Club, bei deem ech mech weiderentwéckele kann. Et ass de richtegen Zäitpunkt, sou den 20 Joer jonke Lëtzebuerger am Interview mam Wort Schonn nom Allersmatch zu Ufa gouf et en Interessi fir de Lëtzebuerger Nationalspiller, an den nächsten Deeg soll de Wiessel da vollzu ginn.Ufa ass am Joer 2010 gegrënnt ginn an 2015 fir d'éischte kéier an déi éischt russesch Liga opgestigen. An der leschter Saison ass déi 6.Plaz duergaangen, fir an d'Qualifikatioun vun der Europa League ze kommen.