Militär-WM am Schwammen



Zanter gutt véier Méint ass de Pit Brandenburger Sportzaldot vun der Lëtzebuerger Arméi. Och wann d'Preparatioun net ideal verlaf ass, sou huet den 23 Joer ale Schwëmmer dann awer eng genee Virstellung wat bei dëser Militär-WM eraussprange soll.

No der éischter enttäuschender Leeschtung zu Berlin war et mental schwéier fir nees zréck ze kommen, sou de Pit Brandenburger. Bei der WM soll elo, um Héichpunkt vun der Saison, awer eng nei Beschtzäit opgestallt ginn. Ma och de Spaass soll weiderhin am Mëttelpunkt stoen.

Fir de Pit Brandenburger steet och schonn d'Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft nächst Joer am Fokus. Eng Zäit vun 1:51,16 gëtt gebraucht, dat si just 2 Honnertstel manner wéi seng Beschtzäit a sou ass d'Zil och kloer gesat.

De Pit Brandenburger geet vun haut un op de 50- bis 400-Meter-Crawl-Strecken un den Depart. D'Konkurrenz bei dëser Militär-WM kann de Sportzaldot awer net richteg aschätzen. Ob vill staark Géigner do sinn a vu wou déi komme, weess de Lëtzebuerger net. Op der 50. Militär-WM rechent hien awer mat enger gudder russescher Ekipp déi jo och den Heemvirdeel huet.

D'Virfreed ass jiddwerfalls grouss op seng éischt Participatioun bei enger Militär-WM, zemools well mam Julien Henx a mam Raphael Stacchiotti nach zwee aner Lëtzebuerger un den Depart ginn. Et gëtt eng interessant Erfarung well et sech vill vun enger normaler WM ënnerscheet.

Éischt Resultater ginn et um fréie Samschdeg-Nomëtten ze erwaarden.