Nodeems den éischten Dag de Bus vun der Ekipp gebrannt huet, an déi Deeg drop zwee Spiller vun enger Gripp getraff gi sinn, hat een e schwéiere Start an d'U18 EHF Championships. Trotzdeem huet een dat de Spiller net ugemierkt a sou konnt een an enger net grad einfacher Grupp dräi verdéngte Victoirë feieren. Eng Defaite déi wéigedoen huet war déi géint d'Schwäiz, wou een sech knapps mat 25:26 geschloe misst ginn.An de Matcher ëm d'Plaze 5-8 gëllt et elo dat Bescht aus der Ekipp erauszehuele fir sech sou vir wéi méiglech ze placéieren.E Samschdeg um 13 Auer geet et géint Finnland.Weider Informatiounen zu de Matcher ginn et op www.2018tbilisi.com