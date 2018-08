Nodeems den F91 Diddeleng an d'Play-Offs vun der Europa League agezunn ass, wëll den F91 elo d'Matcher am Championnat verréckelen.

E Méindeg den 20. August sollt et am Championnat normalerweis zu der Partie tëscht der Escher Fola an dem F91 Diddeleng kommen. Well den F91 awer schonn en Donneschdeg, den 23. August géint den CFR Cluj spillt, ass vun Diddelenger Säit gefrot ginn, de Match géint d'Fola ze verréckelen.D'FLF huet deem och zougestëmmt, ma ouni den Accord vun Esch.Dofir gëtt et elo Protest vun der Fola, deen an engem Communiqué matgedeelt gouf.

Communiqué vun der Fola

Bonjour !

Le CS FOLA n est dans aucun moment d ‘accord avec cette décision de la FLF d’annuler à juste deux journée les matches de championnat en cause !

Dans d’autres pays européens tous ces matches se jouent à les dates prévu !

En donnant l accord de jouer lundi 20/8 le CS FOLA a bien rendu compte à une équipe qui est organiser professionnellement !

Que la FLF donne que satifaction à F91 sans jamais réelent discuter avec CS FOLA nous nous opponsons formellement de cette décision

GilbertGoergen