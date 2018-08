© Eugène Thommes

An der ganzer éischter Hallschent hat keng Ekipp eng reell Golchance. De Racing hat awer vill méi Ballbesëtz.



An der 70. Minutt ass et awer lassgaangen an de Pit Simon konnt als éischte fir de Racing markéieren. Kuerz drop, an der 75 Minutt, huet de Kevin Nakache den 2. Gol geschoss an nëmmen eng Minutt drop war et un de Florik Shala.



An der 80. huet den Dan Da Mota de 4. Gol geschoss.



Arbitter vum Match war den Här Torres Da Rocha Fernandes mat sengen Assistenten Da Costa Daniel a Ries Claude.



Hueschtert ass ganz schlecht an d'Championnat gestart an huet nach kee Punkt aus den 3 Matcher op hirem Kont.



BGL LIGUE: Alleguerten d'Resultater an d'Tabell am Iwwerbléck.