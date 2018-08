© AFP

Denhuet sech e Freideg den Owend ouni gréissert Beméien um Enn souverän mat 2:0 géintaus der Regionalliga behaapt. De Bentaleb hat de Bundesligist an der 1. Hallschent per Eelefmeter mat 1:0 a Féierung bruecht, dat no engem Foul um Harit. No der Féierung hat den däitsche Vize-Champion de Match am Grëff an huet kaum méi eppes vu Schweinfurt zougelooss. Eng Véierelstonn viru Schluss ass dunn d'Decisioun definitiv gefall, de Jabiri huet duerch e Selbstgol op 2:0 gesat. Domadder huet Schalke an der 1. Ronn vum DFB-Pokal mat 2:0 zu Schweinfurt gewonnen an ass eng Ronn weider.Am Duell tëschtanstounge sech zwee Veräiner aus der zweeter Bundesliga géigeniwwer. Um Enn gewënnt Darmstadt auswäerts mat 1:0, dat duerch een Eelefmeter vum Kempe an der 3. Minutt.Kee gudden Owend war et fir. Den aktuelle Leader an der 2. Bundesliga gouf no Verlängerung vumaus der 3. Liga mat 2:3 eliminéiert. De Reddemann hat Wehen an der 35. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 51. Minutt huet du St Pauli reagéiert an den Neudecker huet op 1:1 gesat. No 90 Minutte stoung et weiderhin 1:1 an doduerch ass et an d'Verlängerung gaangen. Hei huet dunn de Schäffler an der 103. Minutt Wehen per Eelefmeter op en Neits a Féierung bruecht. Keng 3 Minutte méi spéit huet de Schmidt nees op 2:2 ausgeglach. De Veräin aus der 3. Liga huet sech vun deem weideren Ausgläich net beandrocke gelooss an huet virun den eegene Spectateure weider gekämpft. An der 109. Minutt gouf ee belount. Den Avevor huet fir den 3:2 gesuergt. St Pauli konnt an de leschte Minutten net méi reagéieren, sou datt ee sech um Enn iwwerraschend huet misse geschloe ginn an aus dem DFB-Pokal eraus ass.