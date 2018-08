Den F91 hat jo am Retourmatch vun der Europa League en Donneschdeg den Owend 2:2 géint Warschau gespillt an domatter d'Sensatioun gepackt.



Am Stadion selwer ware just eenzel Bléck op an eng Oweskeess gouf et jo net - allerdéngs war d'Schlaang virum Guichet mat de Reservatioune mat Amenter ganz laang an net jiddereen huet et mat Zäiten an de Stadion gepackt.



Fotoen, Videoen, ... Alles iwwert de Match F91-Warschau.



Am Play-Off kritt den F91 et elo am 4. Tour mat Cluj aus Rumänien ze dinn. Den Allersmatch ass den nächsten Donneschdeg am Stade Josy Barthel. Dës Kéier kann een Tickete scho mëttwochs vu 14 bis 20 Auer op der Diddelenger Gemeng kréien, mä awer och donneschdes am Stadion selwer, entweder am Virverkaf vun 13 bis 17 Auer oder nach an der Oweskeess vun 18 Auer un.



Reservatioune per Mail oder Telefon sinn awer net méiglech.



De Retourmatch ass dann den 30. August a Rumänien.





Communiqué:

A l’occasion du match aller du Play Off de l’Europaleague, le F91 Dudelange informe que la Prévente de ce match aura lieu :

Mercredi 22.08.2018 de 14h00 à 20h00

Au Bureau F91 , place de l’Hôtel de Ville à Dudelange.

Jeudi 23.08.2018 de 13h00 – 17h00

Au stade Josy Barthel ( en face du Recycling Center )

Les réservations par mail ou par téléphone ne sont pas possibles

Caisses du soir : à partir de 18h00

Ouverture des portes à 18h30

Prix d’entrée : 25 € tribune couverte et 20 € tribune de face

Navettes de bus gratuites vers le stade à 18h30 , départ place de l’Hôtel de Ville à Dudelange