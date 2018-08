© afp

An der 1. Ronn vum DFB-Pokal an Däitschland hu sech déi eng Favoritte schwéier gedoen an déi aner konnte sech fir d'Bundesliga nächste Weekend waarm schéissen.war eng vun den Ekippen déi sech erstaunlecherweis extrem schwéier géint Drochtersen (Regionalliga Nord) gedoen hunn. An der éischter Halschent sollt dem Rekordmeeschter kee Gol geléngen an et ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. An der 82. Minutt dann awer d'Erléisung fir d'Bayern wéi de Robert Lewandowski seng Faarwen mat 1:0 a Féierung bruecht huet.Ochhuet sech net ganz souverän gewisen a war no den éischte 45 Minutten just mat 1:0 géint Pforzheim duerch en Eelefmeter vum Alario a Féierung. Och an der zweeter Halschent war dat net iwwerzeegend wat d'Gäscht gewisen hunn mee gewannen awer schlussendlech ouni Glanz mat 1:0.An den Titelverdeedegerhuet ni richteg an de Match fonnt an huet sech géint den SSV Ulm blaméiert. An der 90. Minutt ass der Eintracht nach den 1:2 duerch den Pacienca gelongen mee dëse Gol sollt awer ze spéit kommen. No enger ganz schwaacher Partie gouf Frankfurt also mat engem 1:2 schonn no der éischter Ronn aus dem DFB-Pokal eliminéiert.Zwou Ekippen déi keng Problemer mat hire Géigner haten warean. D'Bremer ware schonn no der éischter Halschent mat 5:1 géint Worms a Féierung. Um Enn gewanne béid Ekippen mat 6:1. Hoffenheim ass dëst géint dem Jeff Strasser seng Ex-Ekipp Kaiserslautern gelongen.1. Cfr Pforzheim -0:11. FC Kaiserslautern -1:6- Eintracht Frankfurt 2:1SV Drochtersen/Assel -0:1Wormatia Worms -1:6SV Elversberg -0:1SV Linx -1:2Tus Dassendorf -0:1- Dynamo Dresden 3:2 n.V.