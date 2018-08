© pressephoto (archiv)

De Pit Brandenburger mat enger Reaktioun zu senger Course



Um Samschdeg huet d'Militär-WM zu Samara a Russland ugefaangen. De Pit Brandenburger an de Raphael Stacchiotti haten et an d'Finall iwwer 200 Meter Kraul gepackt. Den éischt genannten koum an enger Zäit vun 1 Minutt 51 Sekonnen an 22 Honnertstel op déi 6. Plaz an de Raphael Stacchiotti gouf an enger Zäit vun 1 Minutt 51 Sekonnen an 43 Honnertstel den 8.. De Pit Brandenburger huet mat där Zäit d'WM-Norm fir Gwanju 2019 just ëm 6 Honnertstel verpasst.Gewannen konnt de Fransous Alexandre Derache an 1 Minutt 47 Sekonnen an 51 Honnertstel.

Am 100 Meter Papillon koum de Julien Henx an enger Zäit vun 56 Sekonnen an 30 Honnertstel op déi 14. Plaz.