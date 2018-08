Den Alvaro Morata konnt haut 1 mol markéieren. © afp (Archiv)

Premier League

An England gewënntsouverän géint den Opsteiger Fulham mat 3:1. Nodeems de Lucas d'Spurs mat 1:0 an der 43. Minutt a Féierung bruecht huet, konnt de Mitrovic kuerz no der Paus ausgläichen. En Doppelschlag vum Trippier a Kane an der 74. respektiv 77. Minutt hunn awer d'Victoire perfekt gemaach.Am Topmatch vum Dag gewënntden Derby géintmat 3:2. Et war e super Match deen d'Spectateuren gebuede kruten an u Spannung hat et och net gefeelt. Nodeems Chelsea séier mat 2:0 duerch Goler vum Pedro a Morata a Féierung gaange sinn, konnten d'Gunners awer nach virun der Halschent op 2:2 duerch den Mkhitaryan an Iwobi ausgläichen. An der zweeter Halschent gouf et Chancen op béide Säiten mee et war den Alonso deen Chelsea duerch e Gol an der 81. Minutt 3 Punkte séchere konnt.

Ligue 1

A Frankräich konnt dee Réckstand an eng Victoire ëmdréien a gewënnt mat 3:1 géint En Avant Guingamp. Nodeems de Nolan Roux d'Heemekipp an der 20. Minutt konnt a Féierung bréngen, huet de Neymar an der 53. Minutt mat engem Eelefmeter den 1:1 geschoss. Zwee Goler vum Mbappé an der 82. an 90. Minutt hunn dann dem PSG 3 Punkten abruecht.

Serie A

An Italien huet de Cristiano Ronaldo säin éischte Match am Championnat mat dergespillt. De Match géint Chievo sollt awer alles anescht wéi einfach ginn a sinn nom 1:0 duerch de Khedira, mat 1:2 a Réckstand geroden. E Selbstgol vum Bani a vum Bernardeschi an der 93. Minutt hunn dofir gesuergt dat d'Juventus mat 3:2 gewanne konnt.