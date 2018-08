Géif den F91 d’Hürd géint Cluj realiséieren an de Sprong an d'Gruppephas packen, géifen nach méi Suen op de Club waarden. Hei en Iwwerbléck!

F91: Finanziellen Succès (18.08.2018) Den F91 Diddeleng huet de Sprong an Playoff vun der Europa League gepackt. Duerch deen sportlechen Erfolleg wäert d’Diddeleng awer och finanziell profitéieren.

Nodeems déi Diddelenger zu Warschau virun enger Woch mat 2:1 gewonnen haten, sollt leschten Donneschdeg Geschicht am Stade Josy Barthel geschriwwe ginn. Mat engem 2:2 Gläichspill huet Diddeleng nämlech de Sprong an d’Playoff vun der Europa League gepackt. Eng Premiere fir de Club aus der Forge du Sud. Duerch dee sportlechen Erfolleg wäert d’Diddeleng awer och finanziell profitéieren, ebe mat Hëllef vun den Uefa-Primmen. An deem Kontext, wollte mir vum Club a vun de Leit zu Diddeleng wëssen, wat dat fir de Veräi bedeit.





Den F91 Diddeleng steet am Playoff vun der Europa League. Een Exploit mat deem net onbedéngt gerechent gouf. Dowéinst ass d’Euphorie an der Forge du Sud den Ament riseg. Ebe well den F91 duerch säi sportleche Succès, och finanziell profitéiert. 280.000 Euro krut de Veräi vun der Uefa an der d’Champions League-Qualifikatiounsronn, esou wéi 540.000 Euro an den zwou Qualifikatiounsronne vun der Europa-League. Am Play-Off kommen eng 300.000 dobäi.





Géif den F91 d’Hürd géint Cluj realiséieren an de Sprong an d’Gruppephas packen, géifen nach méi Suen op de Club aus der Forge du Sud waarden. Da géife knapp 3 Milliounen Euro a weider Primme vun der Uefa ausbezuelt ginn. Wéi et vum Veräin heescht, wäert den F91 Diddeleng 1 Millioun Euro akasséieren, wat engem Drëttel vum Veräinsbudget entsprécht. Insgesamt bezilt Uefa eng ronn 500 Milliounen Euro u Clibb aus. Mat den Uefa-Primmen investéiert den F91 virun allem an de Kader, d’Transferten, d’Administratioun an d’Nowuessaarbecht.

Den Ament ass d’Euphorie zu Diddeleng grouss. An den Diddelenger Stroossen ass d’Stëmmung gutt. Esou eng Sensatioun kënnt schliisslech net all Joers vir. D'Primmen, déi d’Uefa dem F91 ausbezilt, missten awer intelligent genotzt ginn, heescht et vun de Leit zu Diddeleng.

Um 19 Auer een Donneschden den Owend wäert den F91 géint Cluj spillen an de Playoffs. D’Zil ass dann och eendeiteg, nämlech d'Erreeche vun der Gruppephas.