Gutt Leeschtung vum Dylan Pereira an Holland um Circuit vun Zandvoort. Bei der 1. Course e Samschdeg koum de Pereira mat sengem Bolid op déi 3. Plaz, dat hannert dem Thomas Preining (BWT Lechner Racing) a Jaap van Lagen (Förch Racing). Bei der 2. Course vum Weekend koum den Dylan Pereira zu Zandvoort op déi ondankbar 4. Plaz.De Lëtzebuerger vu Lechner Racing steet mat aktuell 69 Punkten op der 6. Plaz an der Gesamtwäertung - déi zwee 1. sinn hei den Thomas Preining a Michael Ammermüller (béid BWT Lechner Racing) punktgläich mat 159 Punkten.D'Victoire bei der 2. Course goung e Sonndeg un de Jaap van Lagen (Förch Racing), do hannendrun war d'Plaz 2 fir den Thomas Preining an op déi 3. Plaz um Podium koum de Larry ten Voorde (Team Deutsche Post by Project 1).Am Rookie-Klassement steet den Dylan Pereira elo mat 159 Punkten op der 1. Plaz.