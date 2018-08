© Pit Heinz

Etzella - Rëmeleng 2:1

Am Ettelbrécker Däich war et virun 380 Payanten den Duell tëscht den Opsteiger. An hei waren et déi Rëmlenger, déi di 1. geféierlech Aktioun verbuche konnten. Direkt an der 2. Minutt op Fräistouss hin, koum den Thior mam Kapp un de Ball, deen awer knapps iwwer d'Lat goung. Déi 1. flott Aktioun fir d'Ettelbrécker hat den Holtz mat senger Flank ageleet, de Kappball vum Jarecki goung och eran, ma dësen hat de Gol awer aus enger Abseitspositioun eraus markéiert - weiderhin 0:0.Kuerz drop war Rëmeleng virun de Gol vum Géigner komm, et sollt awer näischt Geféierleches doraus entstoen. Net onverdéngt konnt d'Etzella an der 34. Minutt a Féierung goen - den 1:0 hat den Kadrija markéiert. Insgesamt goung d'Féierung fir d'Etzella an d'Rei, well si méi engagéiert opgetruede waren a kuerz virum Téi souguer nach d'Méiglechkeet op den 2:0 haten. Et goung awer mam 1:0 an d'Paus.10 Minutten nom Téi hat Ettelbréck déi 1. Chance vun der 2. Halschecht. Et war den Holtz, deen de Winckel am Rëmelenger Gol zu engem gudde Reflex gezwongen hat an deen duerch seng Parad den 2:0 fir d'Etzella verhënnere konnt. Och wann d'Etzella besser an de Match koum, waren et déi Rëmelenger, déi op Corner hin den 1:1-Ausgläich gepackt haten. De Maison stoung nom besote Corner goldrichteg a konnt fir seng Faarwe markéieren.Dëse Gol hat de Minetter weiderhin Opdriff ginn: et waren si, déi elo d'Heft an d'Hand geholl haten. Ma wéi et am Futtball dacks esou geet, war et déi manner aktiv Ekipp, déi markéiere konnt - an dësem Fall d'Etzella. Ronn 7 Minutte viru Schluss konnt den Holtz op de Rëmelenger Gol schéissen, de Ball gouf duerch den Diallo deviéiert, goung eran an et stoung 2:1 fir Ettelbréck.Ettelbréck konnt dës Féierung iwwer d'Zäit bréngen a kritt domat déi éischt 3 Punkten an der neier Saison.

RM Hamm Benfica - Union Titus Péiteng 2:2

© Michele Pugliese

Den RM Hamm Benifca ass um Cents virun 325 Spectateure gutt an de Match komm. No ronn 10 Minutten haten déi Centser ëmmer nees geféierlech Aktioune virum Péitenger Gol, waren awer net zwéngend genuch. Déi éischt 20 Minutte goungen awer komplett op de Konto vun den Hammer: si waren déi spillbestëmmend Ekipp an haten och déi eng oder aner Méiglechkeet op d'Féierung.No 24 Minutten hat et dunn fir d'éischte Kéier gerabbelt. Et war de Cabral, deen den 1:0 markéiere konnt. Géint de Spillverlaf konnten d'Péitenger awer konteren an et war den Abreu, deen op 1:1 setze konnt - een dach iwwerraschenden Ausgläich fir Titus. Duerno wollt Péiteng méi an hat weider op den Tempo gedréckt. Déi zolidd Defense vun Hamm hat awer ëmmer nees Äntwerten op d'Attacke vun de Péitenger, hat kuerz virum Téi nach d'Chance op den 2:1, ma et sollt awer mam 1:1 an d'Kabinne goen.Golräich war de Match och an den zweete 45 Minutte weidergaangen. De Mokrani konnt d'Stater no engem Käpper a Féierung bréngen an et war weiderhin och den RM Hamm, deen op den Tempo gedréckt hat. An der 82. Minutt hat de Bojic alles op eng Kaart gesat an aus 20 Meter ofgezunn. De Ball war am Filet vun den Censter gelant - 2:2.Obwuel Péiteng sech kuerz virum Enn nach eng Kéier geféierlech virum Hammer Gol weise konnt, blouf et beim 2:2. Alles an allem ee gerecht Resultat fir béid Ekippen.

Munneref - Jeunesse 0:2

© Pit Heinz

Zu Munneref waren et d'Haushären, déi virun 816 Spectateuren direkt am Ufank eng riseg Chance haten. Et war de Scanzano, deen an der 2. Minutt fräi virum Gol un de Ball koum, dësen awer net verwandele konnt. Esou rasant wéi de Match ugefaangen hat, goung en awer méi verhale weider. Geféierlech gouf d'Jeunesse fir d'éischte Kéier an der 28. Minutt duerch eng Aktioun vum Kyereh, deen de Ball 10 Meter virum géigneresche Gol awer net kontrolléiere konnt. De Lëtzebuerger Nationalspiller Delgado konnt dat just e puer Minutten duerno awer besser maachen an hat de Ball no engem Fräistouss an enger Verlängerung duerch ee Munnerefer Spiller mam Kapp aus 3 Meter eragesat. Duerno haten déi Escher nach 2 gutt Chance fir den 0:2 oder souguer den 0:3 ze markéieren, ma dem Marc Thomé seng Männer konnten de Ball awer net iwwer d'Munnerefer Gollinn drécken - 0:1 no 45 Minutten.D'Jeunesse hat an der 2. Halschecht just nach geréiert a sech weider hannen op hir zolidd Defense konzentréiert.Wuel haten si nach déi eng oder aner Zeen no vir, mä et waren haaptsächlech d'Munnerefer, déi de Ball zirkuléiere gelooss haten, ouni awer ganz geféierlech virun de Sommer am Jeunesser Gol ze kommen.Esou war de Match déi lescht 25 Minutten net méi ganz esou spannend. D'Jeunesse konnt de Match an der 88 Minutt schliisslech entscheeden, dat nom 0:2 duerch ee wonnerbare Fräistouss vum Almeida iwwert d'Munnerefer Mauer an de Gol vum Özcan.0:2 war dunn och d'Resultat no den 90 Minutten, sou datt d'Jeunesse eng weider gutt Affär konnt maachen a seng 3 éischt Matcher an der neier Saison gewanne konnt.

Déifferdeng - Stroossen

Rouspert - Nidderkuer

© Eugène Thommes

© Yannick Zuidberg

© Eugène Thommes

Fola - F91

Sollt e Méindeg 20/08 gespillt ginn, gouf awer wéinst dem Match vum F91 an der Coupe d'Europe nächsten Donneschdeg verluecht.

Hueschtert - Racing 0:4

E Freideg Owend hat Hueschtert well mat 0:4 géint de Racing de Kierzere gezunn.