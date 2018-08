© pressephoto (archiv)

Schluss! Wir gewinnen mit 5:0 in Stendal und ziehen in die nächste Runde ein! #DFBPokal #lokdsc pic.twitter.com/9MzwWluEkv — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 19. August 2018

Dekann no der 0:5-Victoire vuan der däitscher Coupe positiv no vir kucken. Seng Arminia hat géint den 1. FC Lok Stendal aus der Oberliga keng Problemer, fir sech duerchzesetzen.Mam nämmlechte Resultat vu 0:5 konnt sech och d'déi nächst Ronn sécheren. Am Match géint Rot-Weiss Koblenz hunn d'Düsseldorfer souverän no 90 Minutten d'Iwwerhand behalen.Denwar well no 19 Minutten 1:0 hannen, konnten awer duerno am Ganzen 9 Goler schéissen, sou datt si mat enger 1:9-Victoire vum Terrain goungen.Dehat keen esou ee gudden Dag erwëscht. De Veräin aus der 2. Bundesliga konnt d'0:1-Defait géint Weiche Flensburg aus der Regionalliga net verhënnert an ass domat aus dem DFB-Pokal erausgeflunn. Och dehuet et getraff - si zéien um Enn mat 2:1 de Kierzere géint Chemie Leipzig.Méi hat och dengéint d'Viktoria Köln aus der Regionalliga. Köln war géint de Favorit aus der Bundesliga an der Paus nach mat 1:0 vir, ma Forsberg a Poulsen a Co. sollten awer dofir suergen, datt den RB mat enger 1:3-Victoire eng Ronn weider komme géif.

All d'Resultater am Iwwerbléck

1. FC Lok Stendal -0:5TSV Steinbach Haiger -1:2Rot-Weiss Koblenz -0:5- VfL Bochum 1:0- Jahn Regensburg 2:1BFC Dynamo -1:9SSV Jeddeloh -1846 2:5Viktoria Köln -1:3Karlsruher SC -0:6